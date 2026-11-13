Invito all'acquisto per Reply
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Ottima performance per la società di consulenza informatica, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, che ha chiuso in rialzo del 5,54%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Reply ai prezzi attuali pari a 139,1 Euro, con stop loss individuato in area 128,4 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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