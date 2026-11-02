Quadro rialzista per Reply
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Apprezzabile rialzo per la società di consulenza informatica, tra i componenti del FTSE Italia Star, in guadagno dell'1,13% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Reply disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 133,7 Euro, con stop loss stimato a quota 125,9 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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