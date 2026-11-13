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Lumentum Holdings scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Lumentum Holdings scivola in fondo al mercato di New York
A picco la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che presenta un pessimo -4,98%.
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