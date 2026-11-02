Lumentum Holdings scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,28%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Lumentum Holdings subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni tecniche attuali di Lumentum Holdings mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 723,1 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 785,6. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 700,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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