Madrid: calo per Solaria

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che passa di mano con un calo del 2,48%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Solaria subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni di medio periodo di Solaria confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 16,22 Euro con primo supporto visto a 15,75. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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