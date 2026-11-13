Manovra, a Palazzo Chigi il tavolo con le parti sociali

(Teleborsa) - È iniziato nella Sala Verde di Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e parti sociali sulla legge di bilancio 2027. Il primo incontro, previsto per le 9, è presieduto dal sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano e coinvolge le organizzazioni datoriali e di categoria. Per l'esecutivo sono presenti i ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso, del Lavoro Marina Calderone, dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dell'Istruzione Giuseppe Valditara, della Salute Orazio Schillaci, del Turismo Gianmarco Mazzi, per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, oltre al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e al sottosegretario per le Politiche per il Sud Luigi Sbarra.



Alle 9 partecipano Confindustria, Abi, Ania, l'Alleanza delle cooperative italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Ance, Anpit, Assonime, Cnl, Confapi, Confdas, Confedilizia, Confimprese Italia, Confimi Industria, Conflavoro Pmi, Confprofessioni, Cosmed, Finco e Unicoop.



Alle 12 è previsto l'incontro con Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Unsic, Casartigiani, Cia, Cna, Confartigianato, Confetra, Conftrasporto, Confitarma, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Federdistribuzione e Federterziario.



Alle 15 seguirà l'incontro con i sindacati, rappresentati da Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Ciu e Cse.

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