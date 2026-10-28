CdM alle 15 su Manovra e decreto per costo bollette luce e gas

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 15 per l'esame della Legge di Bilancio 2027 ed il bilancio per il triennio 2027 2029 e per il decreto sulla riduzione del costo delle bollette dell'energia elettrica e del gas a favore di famiglie e imprese.



Come preannunciato dalla Presidente Giorgia Meloni all'Assemblea di Confartigianato, sul tavolo del CdM ci sarà anche la riforma dell'artigianato, attesa da oltre quarant'anni.



Fra le altre materie al vaglio di Palazzo Chigi c'è anche il riordino e coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata".



Infine, il CdM ha all'ordine del giorno anche l'esame definitivo della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, della direttiva sull'IVA nell'era digitale e della direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali.

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