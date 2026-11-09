Confedilizia, in manovra segnale importante per proprietà immobiliare

(Teleborsa) - Le principali misure di interesse immobiliare contenute nel disegno di legge di bilancio "rappresentano un segnale importante di attenzione nei confronti del settore". Lo afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in un'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato dove avanza anche alcune proposte emendative. "L'introduzione della cedolare secca per le locazioni commerciali, la riduzione della tassazione per le locazioni abitative a canone concordato e la sostanziale conferma delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi rappresentano risposte a esigenze da tempo segnalate dalla Confederazione della proprietà edilizia", sottolinea.





Tra le proposte di emendamenti, Confedilizia include di estendere la cedolare secca per le locazioni commerciali anche ai laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3), almeno quando sono funzionalmente collegati e locati congiuntamente ai locali commerciali, e aumentare la metratura massima ammessa. Inoltre chiede di applicare su tutto il territorio nazionale l'aliquota ridotta della cedolare secca prevista per le locazioni abitative a canone concordato, comprese le ulteriori riduzioni introdotte dalla manovra.



Gli interventi previsti in manovra, secondo Confedilizia, "sono accomunati da un'impostazione condivisibile: quella di favorire, attraverso misure incentivanti, l'iniziativa dei proprietari immobiliari, gli investimenti privati, la disponibilità di immobili in locazione e la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio".



"È una scelta particolarmente significativa - a parere dell'organizzazione - in una fase nella quale il dibattito sulle politiche abitative, in Italia e in Europa, appare spesso orientato verso misure di carattere vincolistico, quando non punitivo, nei confronti della proprietà immobiliare. Misure che, anziché risolvere i problemi ai quali intendono rispondere, rischiano di aggravare le difficoltà del mercato, scoraggiando l'offerta di immobili". "La strada da seguire - continua - è invece quella indicata nella manovra: creare le condizioni affinché la proprietà immobiliare, soprattutto quella diffusa delle persone fisiche e delle famiglie, possa svolgere pienamente il proprio ruolo economico e sociale, a beneficio dell'intera collettività".



La Confedilizia ha espresso l'auspicio che le disposizioni di interesse per il settore immobiliare contenute nel disegno di legge del Governo siano confermate nel corso dell'esame parlamentare e che vengano favorevolmente valutate le proposte migliorative suggerite nel corso dell'audizione, in modo da rafforzare l'efficacia delle misure previste dalla manovra.

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