Manovra, Prampolini (Confcommercio): "Giusta direzione, ma servono più risorse per consumi e imprese"

(Teleborsa) - "La manovra di bilancio va nella giusta direzione ed accoglie diverse nostre proposte, come la riduzione dell’IRPEF per il “ceto medio” che, però, bisogna rendere strutturale, la detassazione degli aumenti contrattuali, nonché la proroga della tassazione agevolata per il lavoro notturno e festivo e del trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore del turismo. Bene anche gli incentivi all’occupazione giovanile secondo il principio “più assumi meno paghi”. così Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, in occasione dell’incontro con il Governo sulla legge di bilancio.



"Ma - prosegue - occorre fare di più per sostenere i consumi, a partire dalla detassazione delle tredicesime mensilità per i redditi più bassi. Circa, poi, l’estensione del regime della “cedolare secca” alle locazioni degli immobili ad uso commerciale - se si vuole davvero dare una prima risposta all'annoso fenomeno della “desertificazione commerciale” dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici - è necessario che il regime agevolato sia vincolato alla condizione che il proprietario concordi, contrattualmente, in favore del conduttore una riduzione del canone di locazione"



"Infine, occorre ridurre i costi dell’energia, che continuano a pesare sui bilanci familiari e sulla competitività delle imprese, in particolare quelle dei trasporti e degli altri settori del terziario di mercato"

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