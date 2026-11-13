Federdistribuzione: “Destinare le risorse al sostegno di famiglie, consumi e imprese”

Legge di Bilancio 2027, incontro a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Federdistribuzione ha partecipato oggi a Palazzo Chigi all'incontro promosso dal Governo con le parti sociali nell'ambito del confronto sulla Legge di Bilancio 2027. "Le famiglie e le imprese italiane continuano a confrontarsi con un contesto segnato da forti incertezze e da una ripresa dei consumi ancora fragile. La Legge di Bilancio in discussione presenta l’opportunità di destinare le risorse disponibili a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, del rilancio della domanda interna e degli investimenti delle imprese.



Oggi, infatti, serve una scelta politica chiara: mettere al centro famiglia e crescita. Sostenere natalità e genitorialità è fondamentale, ma lo è altrettanto creare le condizioni favorevoli per chi investe, innova e genera occupazione. Per questo chiediamo misure che incentivino lo sviluppo, evitando nuovi oneri fiscali e burocratici. Le imprese della Distribuzione Moderna stanno già facendo la propria parte, assorbendo una quota significativa delle pressioni sui costi per garantire prodotti di qualità e convenienza alle persone. Un impegno che prosegue anche con l'adesione all'iniziativa del Governo della carta "Dedicata a Te" per il biennio 2026-2027, con uno sconto aggiuntivo del 15% interamente sostenuto dalle aziende.



Le proposte di Federdistribuzione, dall’introduzione di una "Dote famiglia" agli incentivi per l’innovazione, la cybersecurity e il franchising, vanno in questa direzione. Famiglie e imprese hanno bisogno di stabilità e fiducia per programmare il futuro. Solo con interventi strutturali sarà possibile rilanciare i consumi, sostenere il reddito dei lavoratori e garantire crescita e sviluppo economico del Paese", ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione.

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