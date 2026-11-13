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New York: brillante l'andamento di Keurig Dr Pepper

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Keurig Dr Pepper
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,37%.

La tendenza ad una settimana di Keurig Dr Pepper è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 37,13 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,84. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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