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New York: scambi in positivo per STERIS

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per STERIS
Punta con decisione al rialzo la performance di il fornitore di prodotti e servizi per la prevenzione delle infezioni, con una variazione percentuale del 3,46%.
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