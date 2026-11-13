New York: balza in avanti STERIS

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti e servizi per la prevenzione delle infezioni , che guadagna bene, con una variazione del 3,46%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di STERIS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso STERIS rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 263,5 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 259,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 257,5 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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