New York: vendite diffuse su Dell Technologies

(Teleborsa) - Retrocede molto la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,13%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Dell Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,94%, rispetto a +2,55% dell' indice del basket statunitense ).





Le tendenza di medio periodo di Dell Technologies si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 367,4 USD. Supporto stimato a 337,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 397,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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