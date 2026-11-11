New York: Dell Technologies sale verso 388,5 USD

(Teleborsa) - Ottima performance per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che scambia in rialzo del 13,94%.



L'andamento di Dell Technologies nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Dell Technologies mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 366 Dollari USA con area di resistenza individuata a quota 388,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 351.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```