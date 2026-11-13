OPA Recordati, l'offerente sale al 91,9%. Squeeze-out a 53 euro e delisting dal 24 novembre

(Teleborsa) - Respighi BidCo, insieme all'investitore CVC, salirà al 91,923% circa del capitale di Recordati , includendo le azioni proprie, al termine dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sul gruppo farmaceutico. Il superamento della soglia del 90% è quindi confermato e porterà al delisting del titolo da Euronext Milan.



Secondo i risultati definitivi della riapertura dei termini, sono state portate in adesione 22.208.274 azioni, pari al 10,62% circa del capitale, in linea con i dati provvisori del 9 novembre. Alla partecipazione complessiva contribuiscono anche le adesioni del periodo di offerta principale (62,15% del capitale, inclusa la quota di Rossini) e le azioni acquistate o detenute da CVC e GBL, conferite a Respighi BidCo.



Il corrispettivo di 53 euro per azione sarà pagato agli aderenti della riapertura il 17 novembre 2026, per un controvalore complessivo di circa 1,18 miliardi di euro.



L'offerente eserciterà il diritto di acquisto e adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto sulle restanti 16.890.530 azioni, pari all'8,077% del capitale. Il prezzo sarà di 53 euro per azione, come nell'offerta: il 10 novembre il CdA di Recordati ha infatti deciso di non distribuire l'acconto sul dividendo 2026. Il controvalore massimo della procedura congiunta è di circa 895,2 milioni di euro, e il trasferimento delle azioni residue avrà efficacia il 24 novembre.



Borsa Italiana sospenderà il titolo dalle negoziazioni il 20 e il 23 novembre e disporrà il delisting a partire dalla seduta del 24 novembre 2026.

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