Milano 12:13
51.900 +0,18%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12:13
10.883 +0,18%
Francoforte 12:13
26.802 +0,11%

Petrolio a 88,12 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 88,12 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 88,12 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```