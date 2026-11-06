Milano 12:51
49.854 -1,29%
Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 12:51
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Francoforte 12:51
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Petrolio a 90,19 dollari alle 11:30

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Petrolio a 90,19 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 90,19 dollari per barile alle 11:30.
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