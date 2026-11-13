Petrolio, Aie: nel mercato "segnali di tentativi di riequilibrio”

Domanda 2026 a -2,7 mb/d, offerta in rialzo a 105,4 mb/d. Scorte su terra ai minimi dal 2016

(Teleborsa) - "Il mercato petrolifero mostra segnali tentativi di riequilibrio, con l'offerta globale che supera la domanda per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran." È la lettura dell'Agenzia internazionale dell'energia nel rapporto di novembre. Le scorte osservate sono salite di 52 milioni di barili (1,7 mb/d) in ottobre, la prima crescita da giugno, "mentre le esportazioni dal Golfo si riprendevano molto più rapidamente della domanda". Il Dated del Mare del Nord è sceso di oltre il 30%, dal massimo di 136 dollari al barile dell'8 ottobre a circa 93, "ma resta 22 dollari sopra i livelli prebellici". Il gasolio in Europa, vicino a 180 dollari al barile, resta 77% sopra i valori ante guerra.



Offerta



L'offerta globale è salita di 2,3 mb/d a 105,4 mb/d in ottobre, "una crescita straordinaria di 5,3 mb/d da agosto": il calo annuo si riduce a 2,9 mb/d, contro una perdita media di 8 mb/d tra marzo e settembre. Le esportazioni del Golfo (Oman escluso) hanno raggiunto 18,4 mb/d, "il 26% sotto i livelli prebellici", nonostante gli attacchi alle petroliere, con il greggio a 15 mb/d, l'82% dei livelli ante guerra. Le stime per il quarto trimestre sono riviste al rialzo di 3,3 mb/d.



Dopo un calo di 4,8 mb/d nel 2026, nel 2027 l'offerta crescerà di 6,6 mb/d a 108,1 mb/d, di cui 5,3 dal Golfo e 1,1 dai cinque produttori americani (Usa, Canada, Brasile, Argentina e Guyana), che quest'anno aumentano la produzione di 1,6 mb/d. Il 2027 è però rivisto al ribasso "per le spedizioni iraniane limitate".



Domanda e raffinazione



La domanda mondiale calerà di 2,7 mb/d nel 2026, a 102,3 mb/d, per risalire di 2 mb/d nel 2027. La contrazione annua si attenua a 2,7 mb/d nel quarto trimestre dai 5 mb/d del secondo e 3,8 del terzo, ma continua a essere frenata da esportazioni di prodotti raffinati e Gpl dal Golfo "a circa metà dei livelli prebellici" e dai prezzi elevati. I materiali per la petrolchimica, "i prodotti più colpiti dalla guerra", pesano per quasi l'80% della ripresa 2027, mentre prezzi alti, elettrificazione ed efficienza "frenano il rimbalzo" dei carburanti per strada. La lavorazione nelle raffinerie è scesa di 1,3 mb/d a 81,3 mb/d in ottobre, minimo stagionale, e risalirà a 84,7 mb/d a dicembre e a 84,3 mb/d di media nel 2027.



Scorte e rischi



Le scorte a terra "continuano a scendere" e "restano ai minimi almeno dal 2016", mentre quelle Ocse calano di 47 milioni di barili. Dall'inizio della guerra le scorte osservate sono diminuite di 462 milioni di barili. L'Aie prevede un ritorno all'eccesso di offerta nel quarto trimestre, con un accumulo più consistente nel 2027, ma "persistono rischi al ribasso, perché gli attacchi alle navi minano la sicurezza marittima".



"La severa tensione sull'offerta di prodotti, soprattutto il diesel, resta la preoccupazione principale": gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe frenano le forniture di gasolio, e il rilascio accelerato delle scorte d'emergenza di diesel dell'Aie sarà "un ponte cruciale" fino alla ripresa del sistema di raffinazione.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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