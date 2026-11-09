Piazza Affari: scambi al rialzo per ERG

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che lievita del 2,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che ERG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,7%, rispetto a +2,8% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di breve periodo del primo produttore di energia eolica in Italia mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,25 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,51. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 23,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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