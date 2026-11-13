Reply, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 185 euro per azione (dai precedenti 195 euro, soltanto per riflettere un più alto tasso risk-free) il target price su Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando la raccomandazione "Buy".



Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre 2026 sono stati solidi e il management ha fornito prospettive incoraggianti sulla domanda di mercato. "Restiamo convinti che la progressiva adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale continuerà a rappresentare un'opportunità, anziché una minaccia, per operatori come Reply, la cui missione è concentrarsi esclusivamente su progetti innovativi e mission-critical", si legge nella ricerca.



Alla luce dei risultati del terzo trimestre 2026, Intermonte ha confermato le ipotesi principali, apportando solo lievi modifiche. Per quanto riguarda i ricavi, ha ridotto la crescita organica prevista per il 2026 al 7,2% (dal 7,4%), riflettendo una visione leggermente più prudente sulla "Region 3". Tuttavia, ha alzato la stima sui ricavi 2026 dello 0,3%, portandola a 2.732,7 milioni di euro (+10,0% su base annua), grazie a un contributo leggermente superiore derivante da operazioni di M&A; le previsioni per il periodo 2027-2028 rimangono sostanzialmente invariate (+0,3%/+0,4%), con una crescita organica rispettivamente del 7,7% e del 7,6%. Sul fronte della redditività, ha incrementato il margine EBITDA 2026 di 16 punti base, portandolo al 18,1%. Di conseguenza, l'EBITDA 2026 aumenta dell'1,2% a 493,9 milioni di euro e l'EBIT dell'1,6% a 401,8 milioni di euro, mentre per il biennio 2027-2028 sia l'EBITDA che l'EBIT registrano un incremento compreso tra lo 0,6% e lo 0,7%. Complessivamente, è stato rivisto al rialzo l'utile per azione (EPS) 2026 dell'1,5%, mentre le stime per il 2027-2028 rimangono invariate. Le previsioni sulla posizione finanziaria netta rimangono sostanzialmente invariate (606,1 milioni di euro al 2026, al netto dell'IFRS 16, rispetto ai 609,4 milioni di euro precedenti) e confermato il dividendo per azione previsto a 1,45/1,55/1,65 euro per gli anni 2026/27/28.

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