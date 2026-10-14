Allcore, Websim abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Websim (Intermonte) ha abbassato a 2,02 euro per azione (dai precedenti 2,16 euro) il target price su Allcore , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane con un modello AI-driven, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che, nel primo semestre 2026, Allcore registra ricavi per 19,3 milioni di euro ed EBITDA per 0,7 milioni di euro (1,8 milioni di euro nel primo semestre 2025 a perimetro omogeneo), penalizzato dai costi di avvio dei nuovi canali commerciali. Rispetto al secondo semestre 2025 emergono chiari segnali di ripresa: l'EBITDA migliora di 0,9 milioni di euro, il ROAS digitale è in recupero, Consulting e Credit Management tornano in positivo e APN (33 studi, 1 milione di euro di ricavi) evolve in un veicolo di aggregazione di studi professionali. Il broker ha aggiornato le stime, che portano a ricavi per 55 milioni di euro ed EBITDA per 5 milioni di euro nel 2028, includendo il contributo atteso di Yuxme, ma senza includere il potenziale upside del veicolo di aggregazione di APN.

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