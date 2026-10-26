Entera, via libera a rafforzamento patrimoniale da 1 milione con il supporto di Smart Capital

Inoltre, sono state approvate le nuove Policy di Onboarding e di Gestione dei Conflitti di Interesse

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Entera ha deliberato di accettare un versamento di 1.000.000 euro da parte dell'azionista di riferimento Smart Capital , nella forma di apporto irredimibile in conto futuro aumento di capitale.



L'intervento è stato preventivamente approvato, nella mattinata odierna, anche dal CdA di Smart Capital.



Intervento a sostegno dello sviluppo del gruppo

Il rafforzamento patrimoniale - si legge in una nota - è finalizzato a sostenere l’attuazione del progetto industriale avviato dopo la fusione perfezionata nel giugno 2026, accompagnando l’integrazione delle attività del Gruppo, lo sviluppo delle piattaforme di crowdfunding e dei servizi di advisory e le iniziative di crescita per linee esterne. In tale ambito si inseriscono le operazioni già perfezionate relative a ET.Group e alle attività di advisory già facenti capo a Marcap, oltre all'acquisizione, già avvenuta, di una quota di partecipazione pari al 49% del capitale di Risorsa Uomo, con la possibilità di esercitare opzioni finalizzate a un eventuale incremento futuro della partecipazione.



Struttura dell'apporto e futuro aumento di capitale

Il versamento di 1.000.000 euro ha carattere irrevocabile e irredimibile ed è destinato ad anticipare, in tutto o in parte, le somme relative alla quota di sottoscrizione spettante a Smart Capital nell’ambito di un futuro aumento di capitale da offrire in opzione a tutti gli azionisti alle medesime condizioni. L’apporto non prevede interessi o altre forme di remunerazione e non comporta, alla data odierna, l’emissione di nuove azioni né modifiche all’assetto partecipativo di Entera.



Il Consiglio di Entera ha contestualmente deliberato di avviare l’iter finalizzato a sottoporre all’Assemblea straordinaria una proposta di aumento di capitale in opzione, con l’obiettivo di perfezionare l’operazione entro il 30 giugno 2027. L’ammontare complessivo, il prezzo di emissione, il rapporto di opzione e le altre condizioni saranno definiti in una fase successiva, nel rispetto della normativa applicabile e delle competenze degli organi sociali.



Due nuove policy centrali per l'operatività e la gestione dei conflitti

Nella stessa seduta, il Consiglio ha approvato due policy centrali per il nuovo assetto operativo e per il rafforzamento dei presidi di controllo del Gruppo.



La Policy di Onboarding disciplina la selezione, l'istruttoria e la valutazione delle offerte sulla piattaforma, con separazione tra origination e decisioni di ammissione, criteri di due diligence proporzionati al rischio, tracciabilità delle decisioni e monitoraggio successivo delle campagne.



La Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse aggiorna la mappatura dei rischi nei rapporti con Smart Capital, Entera Advisory e Trusters, distinguendo le situazioni vietate da quelle gestibili mediante presidi rafforzati. Disciplina l’indipendenza delle valutazioni, il ruolo del Comitato Investimenti, gli obblighi informativi e i controlli di secondo livello.

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