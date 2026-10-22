Tesla, titolo chiude in calo nell'after-hours su taglio previsioni capex per il 2026

Nel terzo trimestre ricavi stabili ma superiori alle previsioni, utile crolla del 43%

(Teleborsa) - Le azioni Tesla , che dopo la diffusione dei risultati — caratterizzati da un flusso di cassa positivo, margini lordi superiori alle attese e ricavi che hanno battuto le stime di mercato — avevano guadagnato il 2% nelle contrattazioni after-hours, hanno poi invertito la rotta, chiudendo in calo del 2%. Dall'inizio dell'anno, il titolo ha perso circa il 14%.



"Il dato positivo sul flusso di cassa libero è stata una piacevole sorpresa, ma, se considerato insieme alla riduzione della spesa in conto capitale, solleva interrogativi sulle prossime mosse della casa automobilistica", ha commentato Ryan Lee, vicepresidente senior per il prodotto e la strategia presso Direxion, società che offre ETF legati a Tesla.



Tesla ha dichiarato di prevedere per il 2026 una spesa in conto capitale di circa 20 miliardi di dollari, una cifra inferiore di un quinto rispetto alla stima precedente di oltre 25 miliardi, senza tuttavia specificare su quali voci verranno effettuati i tagli.



Nel terzo trimestre, conclusosi il 30 settembre, Tesla ha sostenuto spese in conto capitale per 4,7 miliardi di dollari: una cifra doppia rispetto a quella dell'anno precedente, ma inferiore ai 7,5 miliardi attesi in media dagli analisti, secondo i dati LSEG. Tesla ha inoltre riportato un flusso di cassa libero di 1,53 miliardi, a fronte di una previsione che indicava un assorbimento di cassa pari a 4,92 miliardi.



Nel trimestre i ricavi, pari a 28,05 miliardi, sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente, nonostante la fine degli incentivi fiscali negli Stati Uniti che avevano sostenuto le vendite l'anno scorso. Il risultato è stato comunque sufficiente a superare le stime di Wall Street, ferme a circa 27 miliardi. L'utile netto è crollato del 43% a 787 milioni contro gli 1,37 miliardi registrati dell'anno precedente.



In una nota, Tesla ha dichiarato di aver chiuso il trimestre con il più elevato portafoglio ordini per i propri veicoli passeggeri degli ultimi quattro anni. L'alto costo della benzina ha alimentato la domanda di veicoli elettrici, in particolare in Europa.



Nei tre mesi Tesla ha consegnato 486.532 veicoli, superando le aspettative che si attestavano a circa 461.100 unità. Il volume delle consegne è calato di circa il 2% a un anni fa.



Il margine lordo del settore automobilistico, al netto dei crediti normativi, si è attestato al 18,1% nel terzo trimestre, superando la stima del 16,7% prevista dagli analisti, secondo i dati di Visible Alpha.



Tesla ha dichiarato di puntare a una produzione di 5 milioni di veicoli all'anno entro il 2030 circa, rispetto ai 2,5 milioni previsti per quest'anno.



La fusione con SpaceX



Martedì Elon Musk ha espresso apertamente il suo sostegno all'ipotesi di una fusione tra SpaceX e Tesla, dichiarando che i consigli di amministrazione di entrambe le società hanno istituito comitati speciali, composti da amministratori indipendenti, per esaminare l'idea di una fusione. "Ci sono ottime ragioni per unire le due aziende", ha affermato Musk durante una teleconferenza, tenutasi in seguito all'annuncio dei risultati finanziari di SpaceX, che hanno superato le previsioni.



Mercoledì, nel corso di una teleconferenza con gli analisti, Musk ha precisato di non avere ulteriori commenti in merito.



SpaceX è valutata oltre 2 trilioni di dollari, mentre Tesla ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,5 trilioni di dollari.



Una fusione tra SpaceX e Tesla rappresenterebbe un'operazione colossale, dando vita a un conglomerato che abbraccia veicoli elettrici, sistemi di accumulo di energia, razzi e satelliti. La logica alla base di questa integrazione risiede nelle ambizioni condivise di sfruttare l'intelligenza artificiale per data center nello spazio, veicoli a guida autonoma e robot umanoidi. Tuttavia, gli investitori cercheranno prove del fatto che Tesla stia investendo a sufficienza per trasformare le ambizioni di Musk in attività commerciali concrete.





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