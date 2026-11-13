Tata Motors taglia outlook sulla redditività di Jaguar

EBIT margin rettificato ora atteso tra il 2% e il 3%

(Teleborsa) - Tata Motors ha rivisto al ribasso le proprie previsioni di redditività per la divisione Jaguar Land Rover, stimando ora un EBIT margin rettificato tra il 2% e il 3%, dal precedente 4%.



A pesare, sono le difficoltà di mercato, i rischi geopolitici e i costi straordinari legati alla ristrutturazione e alla svalutazione degli asset di Jaguar, che sta affrontando le conseguenze dei dazi commerciali statunitensi, gli effetti di un attacco informatico e l'intensificarsi della concorrenza.



Il produttore dei SUV Range Rover sta intanto portando avanti una profonda ristrutturazione sotto la guida dell'amministratore delegato PB Balaji. A settembre, ha annunciato che l'azienda prevede di tagliare circa 4.000 posti di lavoro, ovvero circa il 10% della sua forza lavoro globale, nei prossimi due anni, nell'ambito di un piano di risparmi da 1,7 miliardi di sterline.



In tale contesto, circa 3.000 dipendenti hanno già aderito al programma di incentivi all'esodo di Jaguar, e la maggior parte di essi lascerà l'azienda a fine mese, ha dichiarato oggi il CFO Richard Molyneux.



Balaji punta su tre nuovi veicoli elettrici di lusso per rilanciare le vendite nel 2027, tra cui il primo modello della sua nuova gamma completamente elettrica, una gran turismo da 130.000 sterline.



Gli ordini per la Type 01 si apriranno all'inizio del prossimo anno, oltre due anni dopo che Jaguar ha interrotto la vendita di auto nuove nel Regno Unito, nell'ambito del rinnovo del marchio con una nuova immagine e della decisione di limitarlo ai veicoli elettrici di lusso.



La casa madre di Jaguar, Tata, ha registrato una perdita netta di 55,3 miliardi di rupie (587 milioni di dollari) nei tre mesi conclusi a settembre mentre gli analisti si aspettavano un utile di 15 miliardi di rupie. Nel trimestre, la società ha sostenuto oneri straordinari per 67 miliardi di rupie, tra cui costi di cessazione di rapporti di lavoro e svalutazioni di asset.

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