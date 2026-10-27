Iveco, risultati provvisori OPA: Tata Motors sale all'89,42%

Riapertura dei termini dal 2 novembre

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da TML CV Holdings, per conto di Tata Motors, su tutte le azioni ordinarie di Iveco Group , alla chiusura del periodo di adesione risultano portate in adesione 238.157.212 Azioni Ordinarie, pari a circa l'87,81% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di 3,4 miliardi di euro.



Qualora i risultati provvisori dell'Offerta siano confermati, l'Offerente verrà a detenere 238.157.212 Azioni Ordinarie, pari a circa l'89,42% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, dedotte le Azioni Proprie. I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti il 29 ottobre, ovvero il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento.



Si ricorda che il prezzo per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all'Offerta è costituito dal Prezzo iniziale indicato nel Documento di Offerta, pari a 14,10 euro (cum dividend), incrementato di 0,30 euro (cum dividend), corrispondente a un importo complessivo di 14,40 euro (cum dividend) per azione.



Il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta decorrenti dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, e, pertanto, per le sedute del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026 (inclusi). Il pagamento del Prezzo per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avrà luogo il 13 novembre 2026.





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