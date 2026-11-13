TIP, utile pro forma 9 mesi +35% a 89,2 milioni. Propone annullamento di 20 milioni di azioni proprie

La quota residua in Bending Spoons vale 630-680 milioni di dollari

(Teleborsa) - TIP - Tamburi Investment Partners ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto consolidato pro forma di circa 89,2 milioni di euro, in crescita di oltre il 35% rispetto ai 65,9 milioni dello stesso periodo del 2025. Il risultato è stato trainato soprattutto dalle plusvalenze realizzate nel periodo, pari a circa 98 milioni, e dal contributo delle società collegate. Secondo i principi IFRS, che non includono le plusvalenze su partecipazioni, il risultato netto è invece negativo per 7,7 milioni.



Le plusvalenze comprendono circa 54 milioni dalla cessione, in sede di IPO, di una quota marginale (0,4% circa) di Bending Spoons . A queste si aggiungono circa 36 milioni di proventi per il conferimento delle azioni Vianova e 7,7 milioni da altre cessioni minori. Ai prezzi di mercato attuali, la quota residua in Bending Spoons vale 630-680 milioni di dollari. Il contributo delle società collegate è stato di 42,5 milioni, grazie tra le altre a Beta, Chiorino, Interpump , OVS , SeSa e Vianova.



Il patrimonio netto consolidato è salito a circa 1,6 miliardi dagli 1,51 miliardi di fine 2025. La crescita è avvenuta nonostante la distribuzione di dividendi per 42,3 milioni, acquisti di azioni proprie per 23,1 milioni e una riduzione di circa 41 milioni legata alle assegnazioni di azioni Dexelance ai soci receduti da Club Design e Investindesign.



La posizione finanziaria netta è negativa per 564,2 milioni, in calo di 42,6 milioni rispetto ai 606,8 milioni del 30 giugno. Si compone soprattutto di debito a medio termine e a tasso fisso: il bond da circa 400 milioni con scadenza giugno 2029 e circa 112 milioni di finanziamenti in scadenza nel 2028.



Nel periodo TIP ha investito 30 milioni in un aumento di capitale di Amplifon , circa 10 milioni in Sesa Holding, di cui è diventata primo azionista con il 23,57%, e 18,2 milioni nell'aumento di capitale di Dexelance. Ha inoltre ceduto la partecipazione in LIO Factory per 17,5 milioni.



Il CdA ha proposto l'annullamento di 20 milioni di azioni proprie, con l'obiettivo di aumentare la quota di ciascun socio nel capitale e il valore per azione. Al 12 novembre TIP deteneva 24.785.553 azioni proprie, pari al 13,443% del capitale.

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