TIP vede volatilità in aumento e pressione sulle valutazioni: per noi possono aprirsi ottime opportunità

(Teleborsa) - TIP - Tamburi Investment Partners prevede una fase di forte volatilità sui mercati
, con prezzi in aumento e possibili ridimensionamenti delle valutazioni. Il gruppo ritiene però che questo scenario possa offrire opportunità di crescita per sé e per le partecipate. È quanto emerge dai conti al 30 settembre 2026
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Secondo TIP, "l'esito delle elezioni di Mid Term americane e in Israele, assieme ai segnali di preoccupazione legati all'intelligenza artificiale, stanno modificando una situazione di mercato che si era cristallizzata da mesi e che condizionava non poco le scelte di investimento". Sul piano politico, il gruppo intravede un possibile rallentamento delle ostilità, "specie nei due focolai maggiori". Sul piano finanziario, invece, "sta definitivamente emergendo la problematica dei debiti, sia pubblici che delle società
, in particolare quelle maggiormente impegnate negli investimenti per le infrastrutture informatiche". Nel breve, una delle maggiori probabilità è secondo TIP "un forte incremento della volatilità, dalle materie prime ai corsi dei titoli di Stato, dalle valute alle borse".
In questo contesto TIP prevede una chiusura dell'esercizio 2026 "molto incoraggiante"
, dato che nessuna partecipata sta dando segnali preoccupanti. Il gruppo prosegue intanto nella semplificazione dell'attività e nel rafforzamento delle partecipate. "Che il periodo non sia facile per nessuna delle società del gruppo è ben noto, ma la forza intrinseca della quasi totalità delle stesse in termini di leadership di settore e di buon equilibrio patrimoniale e finanziario, rasserena", si legge nel documento. I cali di fatturato registrati da alcune partecipate sono definiti "per lo più modesti, gestibili". Nemmeno l'aumento dei tassi preoccupa, visto il basso indebitamento di quasi tutte le società del gruppo.
Per i prossimi mesi TIP si attende però un'intensificazione dei rincari: tra fine 2026 e inizio 2027 aumenteranno i prezzi "di un po' tutto, dalle materie prime a moltissimi semilavorati, dai beni di consumo a quelli di investimento". L'energia, "specie in Europa, farà fatica a tornare ai prezzi di un anno fa". Di conseguenza, "molte aziende andranno pertanto sotto pressione e probabilmente anche i parametri valutativi
, specie sui mercati privati, verranno ridimensionati. Le borse - salvo forse difesa, banche e poco altro - faranno più fatica a salire".
Per TIP questi scenari possono prospettare "ottime opportunità di acquisizione, di aggregazione, di joint venture
", in particolare per le partecipate più dinamiche. Il gruppo vede spazio anche per IPO e aumenti di capitale "da leggersi in chiave strategica", che permettano alle aziende di dotarsi della "moneta azioni" per accelerare lo sviluppo. Come esempi cita Amplifon
e Bending Spoons
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Il gruppo rinnova infine un appello in termini di agevolazioni, sensibilità politica e cultura imprenditoriale. Chiede inoltre una "presa di coscienza da parte dei troppi intermediari finanziari abituati a guardare più oltre oceano che in casa propria
". Questi, secondo TIP, dimenticano "che se indeboliamo ulteriormente il sistema delle nostre imprese e se continuiamo a spingere i clienti/risparmiatori verso Wall Street, ci sarà ben poco da intermediare".