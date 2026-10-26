OVS porta al 5,7% la quota di azioni proprie detenute

(Teleborsa) - OVS , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° giugno 2026, ha comunicato di aver acquistato, tra il 19 e il 23 ottobre 2026, complessivamente 364.108 azioni ordinarie (pari allo 0,143% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,8076 euro, per un controvalore pari a 2.114.602,00 euro.



Al 23 ottobre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 14.611.446 azioni proprie pari al 5,729% del capitale sociale.





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