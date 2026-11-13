UniCredit, emissione obbligazionaria da 3,5 miliardi di dollari negli USA

L'istituto di Piazza Gae Aulenti torna con successo sul mercato obbligazionario statunitense

(Teleborsa) - UniCredit ha completato un’emissione di titoli Senior Non-Preferred, articolata in più tranche e rivolta a investitori istituzionali, per un importo complessivo di 3,5 miliardi di dollari. Con questa operazione UniCredit torna con successo sul mercato statunitense, dimostrando di disporre di una base di investitori e di fonti di finanziamento ben diversificata.



I titoli rafforzano ulteriormente la curva delle emissioni in USD di UniCredit, conferendole maggiore profondità e liquidità su tutte le scadenze, oltre a essere computabili ai fini MREL.



Domanda superiore a 20 miliardi di dollari e condizioni competitive per le tre tranche

La forte domanda registrata nel processo di book-building, superiore a USD 20 miliardi da parte di oltre 200 investitori a livello globale, di cui circa il 65% proveniente dal Nord America, ha consentito a UniCredit di ridurre lo spread rispetto alle indicazioni iniziali e di definire per i titoli le seguenti condizioni: Titoli 4NC3 a tasso fisso: USD 1,5 miliardi, con una cedola pari al 5,970% annuo per i primi tre anni, pagabile con cadenza semestrale, equivalente a un margine di 105 punti base rispetto al tasso del Treasury statunitense a tre anni.

Qualora i titoli non venissero rimborsati anticipatamente dall’Emittente, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso del Treasury statunitense a un anno, maggiorato di 105 punti base; Titoli 6NC5 a tasso fisso: USD 1 miliardo, con una cedola pari al 6,201% annuo per i primi cinque anni, pagabile con cadenza semestrale, equivalente a un margine di 125 punti base rispetto al tasso del Treasury statunitense a cinque anni. Qualora i titoli non venissero rimborsati anticipatamente dall’Emittente, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso del Treasury statunitense a un anno, maggiorato di 125 punti base; Titoli 11NC10 a tasso fisso: USD 1 miliardo, con una cedola pari al 6,585% annuo per i primi dieci anni, pagabile con cadenza semestrale, equivalente a un margine di 148 punti base rispetto al tasso del Treasury statunitense a dieci anni. Qualora i titoli non venissero rimborsati anticipatamente dall’Emittente, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso del Treasury statunitense a un anno, maggiorato di 148 punti base.

Tutte le tranche hanno un prezzo di emissione pari al 100%.



Intermediari e modalità di offerta

I titoli non sono stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), e possono essere offerti e venduti esclusivamente: (i) a investitori istituzionali qualificati, come definiti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, nell’ambito di operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act e (ii) al di fuori degli Stati Uniti, ai sensi della Regulation S del Securities Act o in conformità a un’altra esenzione applicabile dagli obblighi di registrazione.



Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit hanno agito in qualità di Global Coordinator. Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs International, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets e Wells Fargo Securities in qualità di Joint Bookrunner.



Prima emissione USA dal 2021 e pre-funding della raccolta 2027

L’operazione rappresenta la prima emissione di UniCredit sul mercato statunitense dal 2021 e avvia il pre-funding della raccolta del Gruppo per il 2027.



I titoli saranno emessi nell’ambito del Programma GMTN di UniCredit e si prevede che ricevano i seguenti rating: Baa2 da Moody’s, BBB da S&P e BBB+ da Fitch. Il taglio minimo dei titoli è pari a USD 250.000, con successivi incrementi di USD 1.000.



Il regolamento dell’emissione è previsto il 19 novembre 2026.

Condividi

```