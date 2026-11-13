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UniCredit, emissione obbligazionaria da 3,5 miliardi di dollari negli USA

L'istituto di Piazza Gae Aulenti torna con successo sul mercato obbligazionario statunitense

Banche, Finanza
UniCredit, emissione obbligazionaria da 3,5 miliardi di dollari negli USA
(Teleborsa) - UniCredit ha completato un’emissione di titoli Senior Non-Preferred, articolata in più tranche e rivolta a investitori istituzionali, per un importo complessivo di 3,5 miliardi di dollari. Con questa operazione UniCredit torna con successo sul mercato statunitense, dimostrando di disporre di una base di investitori e di fonti di finanziamento ben diversificata.

I titoli rafforzano ulteriormente la curva delle emissioni in USD di UniCredit, conferendole maggiore profondità e liquidità su tutte le scadenze, oltre a essere computabili ai fini MREL.

Domanda superiore a 20 miliardi di dollari e condizioni competitive per le tre tranche
La forte domanda registrata nel processo di book-building, superiore a USD 20 miliardi da parte di oltre 200 investitori a livello globale, di cui circa il 65% proveniente dal Nord America, ha consentito a UniCredit di ridurre lo spread rispetto alle indicazioni iniziali e di definire per i titoli le seguenti condizioni: Titoli 4NC3 a tasso fisso: USD 1,5 miliardi, con una cedola pari al 5,970% annuo per i primi tre anni, pagabile con cadenza semestrale, equivalente a un margine di 105 punti base rispetto al tasso del Treasury statunitense a tre anni.
Qualora i titoli non venissero rimborsati anticipatamente dall’Emittente, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso del Treasury statunitense a un anno, maggiorato di 105 punti base; Titoli 6NC5 a tasso fisso: USD 1 miliardo, con una cedola pari al 6,201% annuo per i primi cinque anni, pagabile con cadenza semestrale, equivalente a un margine di 125 punti base rispetto al tasso del Treasury statunitense a cinque anni. Qualora i titoli non venissero rimborsati anticipatamente dall’Emittente, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso del Treasury statunitense a un anno, maggiorato di 125 punti base; Titoli 11NC10 a tasso fisso: USD 1 miliardo, con una cedola pari al 6,585% annuo per i primi dieci anni, pagabile con cadenza semestrale, equivalente a un margine di 148 punti base rispetto al tasso del Treasury statunitense a dieci anni. Qualora i titoli non venissero rimborsati anticipatamente dall’Emittente, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso del Treasury statunitense a un anno, maggiorato di 148 punti base.
Tutte le tranche hanno un prezzo di emissione pari al 100%.

Intermediari e modalità di offerta
I titoli non sono stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), e possono essere offerti e venduti esclusivamente: (i) a investitori istituzionali qualificati, come definiti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, nell’ambito di operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act e (ii) al di fuori degli Stati Uniti, ai sensi della Regulation S del Securities Act o in conformità a un’altra esenzione applicabile dagli obblighi di registrazione.

Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit hanno agito in qualità di Global Coordinator. Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs International, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets e Wells Fargo Securities in qualità di Joint Bookrunner.

Prima emissione USA dal 2021 e pre-funding della raccolta 2027
L’operazione rappresenta la prima emissione di UniCredit sul mercato statunitense dal 2021 e avvia il pre-funding della raccolta del Gruppo per il 2027.

I titoli saranno emessi nell’ambito del Programma GMTN di UniCredit e si prevede che ricevano i seguenti rating: Baa2 da Moody’s, BBB da S&P e BBB+ da Fitch. Il taglio minimo dei titoli è pari a USD 250.000, con successivi incrementi di USD 1.000.

Il regolamento dell’emissione è previsto il 19 novembre 2026.
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