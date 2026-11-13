Unipol, utile primi nove mesi sale a 1,39 miliardi (+12,4%)

(Teleborsa) - Il Gruppo Unipol chiude i primi nove mesi 2026 con un utile netto consolidato pari a 1.262 milioni di euro (1.120 milioni di euro al 30 settembre 2025, +12,6% yoy), che include il contributo della partecipazione in BPER relativamente al semestre chiuso al 30 giugno 2026.



Il risultato dei primi nove mesi 2026 del Gruppo Unipol, comprensivo del contributo della collegata BPER per l’intero periodo, ricalcolato sulla base delle informazioni finanziarie recentemente diffuse dalla Banca, si attesta a 1.388 milioni di euro (1.235 milioni di euro al 30 settembre 2025, +12,4% yoy).



Il risultato netto del Gruppo Assicurativo risulta pari a 1.249 milioni di euro (+30,1% rispetto a 961 milioni di euro al 30 settembre 2025). Il miglioramento dei risultati economici è determinato principalmente dalla solida performance del core business assicurativo.



Raccolta assicurativa +5,3%, con contributo positivo di Auto, Salute e bancassicurazione

Nei primi nove mesi del 2026 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è pari a 12.796 milioni di euro, in crescita del +5,3% rispetto al dato normalizzato pari a 12.147 milioni di euro al 30 settembre 2025, con volumi sostenuti, in particolare, dal comparto Auto (3.462 milioni di euro, +4,9% yoy), dal canale bancassicurazione Danni (494 milioni di euro, +9,9% yoy), e dal business Salute (998 milioni di euro, +8,2% yoy).



Danni: raccolta +3,9% e Combined Ratio in miglioramento al 92,5%

La raccolta diretta nel settore Danni al 30 settembre 2026 si attesta a 7.046 milioni di euro, registrando una crescita del 3,9% rispetto all’analogo periodo del 2025. Contribuiscono alla crescita tutti i comparti di attività del Gruppo.

Positivi i risultati del comparto Auto, la cui crescita è dovuta sia all’RC Auto (premi pari a 2.540 milioni di euro, +4,2%), sia alle dinamiche di sviluppo delle garanzie CVT (922 milioni di euro, +6,8%).

Il comparto Non Auto raggiunge premi pari a 3.584 milioni di euro e registra una crescita del 2,9% sui primi nove mesi del 2025, trainata principalmente dallo sviluppo di UniSalute (926 milioni di euro, +9,7%).



Il Combined ratio Danni del Gruppo si attesta al 92,5% rispetto al 93,5% al 30 settembre 2025, con un miglioramento di 1,2 p.p. del Loss ratio, pari al 64,5% al 30 settembre 2026 rispetto al 65,7% al 30 settembre 2025 nonostante l’impatto degli eventi naturali, in particolare quelli verificatisi durante la stagione estiva nel Nord Italia.



Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 1.053 milioni di euro rispetto a 703 milioni di euro registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2025, beneficiando dell’ottimo contributo del risultato dei servizi assicurativi e della buona performance della gestione finanziaria.



Vita: raccolta +7,2% e crescita della redditività

Nel settore Vita, il Gruppo realizza una raccolta diretta pari a 5.750 milioni di euro, in crescita del 7,2%4 rispetto al dato normalizzato al 30 settembre 2025.

Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 347 milioni di euro, in aumento rispetto al risultato dello stesso periodo dell’esercizio precedente (276 milioni di euro), grazie allo sviluppo profittevole e disciplinato del business che ha garantito sia una remunerazione soddisfacente per i clienti (incremento del rendimento delle gestioni separate di pertinenza degli assicurati di 6bps, da 2,28% a

2,34%), sia buoni margini per il Gruppo.



Gestione finanziaria

Con riguardo alla gestione finanziaria, la redditività lorda degli investimenti finanziari assicurativi del Gruppo (riferiti al portafoglio del settore Danni e del settore Vita Patrimonio) registra un rendimento complessivo pari al 6,3% degli asset investiti, di cui un 4,7% derivante da cedole e dividendi e 1,6% da realizzi e valutazioni, pur in un contesto di mercato influenzato da molteplici elementi di incertezza geopolitica, commerciale e macroeconomica.



Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 30 settembre 2026, a 11.705 milioni di euro (10.715 milioni di euro al 31 dicembre 2025), positivamente influenzato, tra l’altro, dall’emissione di obbligazioni Restricted Tier 1 per un importo nominale di 1 miliardo di euro perfezionata nel corso del primo trimestre 2026. Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 11.390 milioni di euro (10.391 milioni di euro al 31 dicembre 2025).

L’indice di solvibilità consolidato è pari al 244%, in incremento rispetto al 230% al 31 dicembre 2025 confermando il profilo di elevata solidità del Gruppo.

L’indice di solvibilità del Gruppo Assicurativo è pari al 275% (279% al 31 dicembre 2025).



Outlook

Sino alla data odierna l’attività del business assicurativo è proseguita regolarmente e "non si segnalano, allo stato, eventi di portata rilevante", sottolinea la società nella nota dei conti; in particolare, proseguono le principali azioni previste nel Piano Strategico 2025-2027 che "ci si aspetta continuino a produrre progressivamente i loro effetti nel corso dei prossimi mesi".

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