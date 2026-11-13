Windward Bio raggiunge valutazione di 1 miliardo di dollari al debutto sul Nasdaq

(Teleborsa) - Windward Bio, azienda svizzera sostenuta da Novo Holdings, ha raggiunto una valutazione di 1,07 miliardi di dollari dopo che le sue azioni hanno debuttato sul Nasdaq a un prezzo superiore a quello fissato per l'offerta pubblica iniziale (IPO).



Le azioni hanno aperto a 18,35 dollari, dopo che l'azienda aveva fissato il prezzo dell'IPO a 17 dollari per azione - all'interno della forchetta prevista tra i 16 e i 18 dollari - raccogliendo 175 milioni di dollari.



Il debutto avviene in una fase in cui il mercato generale delle IPO risente di una flessione nel settore tecnologico, legata anche alle dinamiche dell'intelligenza artificiale, e di tassi di interesse che rimangono elevati. Debolezza che sembra non intaccare il settore delle biotecnologie, che invece ha registrato una ripresa dell'attività quest'anno.



"Nei periodi di stasi per le IPO, osserviamo che il settore biotech non viene sempre influenzato dall'andamento generale del mercato. Grazie a ordini di entità significativa nel settore e a transazioni di dimensioni complessivamente più contenute, queste operazioni risultano molto più gestibili e facili da perfezionare per le aziende", ha dichiarato a Reuters Jeff Zell, analista senior presso IPO Boutique.



(Foto: Photo by National Cancer Institute on Unsplash)

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