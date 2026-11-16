Milano 11:42
51.702 -0,30%
Nasdaq 13-nov
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Dow Jones 13-nov
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Londra 11:42
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 175,683. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 176,799. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 175,275.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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