Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 175,683. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 176,799. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 175,275.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)