Banca Generali, in 20 anni di Borsa il titolo ha guadagnato il 655%

Gli Asset Under Management hanno superato i 120 miliardi di euro

(Teleborsa) - Banca Generali celebra a Palazzo Mezzanotte l’anniversario dei 20 anni dalla quotazione in Borsa Italiana, con la cerimonia del “Ring the Bell”, ripercorrendo il percorso di sviluppo e il ritorno per gli stakeholder.



Il 15 novembre 2006 la banca controllata dal Gruppo Generali debuttava sul listino a un prezzo di collocamento di 8 euro per azione, con un flottante di circa il 28%, una capitalizzazione inferiore a 900 milioni di euro e 20,7 miliardi di euro di masse. Oggi, a 20 anni di distanza, l’AUM della clientela ha raggiunto i 121,8 miliardi di euro, gli Asset Under Investments hanno superato gli 80 miliardi di euro (dati al 30 settembre 2026) e la market cap è aumentata di 8 volte.



La corsa del titolo ha sovraperformato il mercato e il listino di settore. La parabola di ascesa iniziale ha subito però, come tutto l’equity nel periodo, gli effetti della crisi finanziaria del 2008 arrivando a toccare un minimo storico di 1,925 euro nel marzo 2009. Da quel momento la risalita è stata continua fino al picco di agosto di quest’anno, oltre gli 8 miliardi di capitalizzazione.



Nel complesso, dalla quotazione il titolo è salito del 655%, generando un Total Return (ritorno totale includendo i dividendi) lordo del 1.732%, a fronte del 100% circa registrato dal settore finanziario italiano (indice MSCI Italy Financials). Una performance che si traduce in un rendimento annuo medio (CAGR) del 15,65% per gli azionisti (dati al 13 novembre).



In questi vent’anni Banca Generali ha cambiato pelle, passando dai soli servizi bancari e di investimento nei fondi a un modello integrato di piattaforma bancaria, servizi di investimento e soluzioni di wealth management per il patrimonio delle famiglie e delle imprese, che ne fanno una delle realtà leader nel private banking in Italia.



Nel corso degli anni Banca Generali ha progressivamente esteso il perimetro della propria consulenza. La fabbrica prodotti in Lussemburgo ha rappresentato uno dei passaggi decisivi di questa evoluzione, creando un hub dedicato ai fondi e alle gestioni collettive che oggi hanno superato i 25 miliardi, mentre le attività italiane si sono concentrate sulle gestioni patrimoniali che valgono oggi oltre 15 miliardi.



Alla crescita interna si sono affiancate numerose operazioni capaci di aggiungere nuove competenze: l’acquisizione del ramo italiano di BSI, l’ingresso dei banker-consulenti di Credit Suisse, l’acquisto di Nextam Partners e di Valeur Fiduciaria in Svizzera e l’offerta per Intermonte nel 2025. Nelle ultime settimane il perimetro internazionale di Banca Generali si è ulteriormente ampliato con Investlinx, asset manager irlandese specializzato nello sviluppo di ETF a gestione attiva, come dimostra il collocamento dell’ETF Investlinx Valore Italia, dedicato alle eccellenze quotate sotto al miliardo, nell’ambito dell’ambizioso progetto per gli imprenditori PMI2Change.



Il commento dell'AD e DG Gian Maria Mossa



"Siamo felici di celebrare questo anniversario che ci ricorda, guardandoci indietro, l’incredibile percorso della nostra banca. La Borsa ci ha accompagnato e spinto a crescere e migliorarci ogni giorno; ma dietro questi numeri ci sono soprattutto le persone: clienti, banker e

colleghi che hanno creduto in un progetto costruito sulla fiducia. A tutti loro, e in particolare ai colleghi che hanno visto dall’inizio il suono della campanella, va un sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrata ogni giorno, e che ancora oggi è il vero tratto distintivo della nostra realtà: una banca di persone unite dal sogno di creare qualcosa di speciale e unico al servizio dei clienti. Un sincero ringraziamento va anche a Borsa Italiana, e naturalmente al nostro Gruppo e agli azionisti, per il supporto e il contributo nel confronto costante per il dialogo col mercato e gli investitori. Oggi guardiamo a quello che abbiamo costruito, ma il nostro sguardo è

sempre rivolto in avanti, alle sfide del futuro, con i diversi progetti sul tavolo e lo stimolo che arriva al rapporto con la tecnologia e l’AI generativa, per creare crescita sostenibile e ancora più soddisfazione per i nostri stakeholders".







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