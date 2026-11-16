CIR, acquistate 315.000 azioni proprie tra il 9 e il 13 novembre

(Teleborsa) - CIR ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, nel periodo dal 9 al 13 novembre 2026, 315.000 azioni proprie al prezzo unitario medio di 0,7656 euro, per un controvalore complessivo di 241.174,00 euro.



Le operazioni seguono la delibera del consiglio di amministrazione del 1° luglio 2026 e danno esecuzione all'autorizzazione dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2026.



La società ha reso noto di possedere a oggi un totale di 93.810.416 azioni proprie, pari al 10,24% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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