Cy4Gate in forte rialzo: ampia visibilità sui ricavi e analisti spingono il titolo

(Teleborsa) - Seduta effervescente per Cy4Gate
, che sale del 9,64% e sulla settimana guadagna il 14,41%, contro il +2,56% del Ftse Italia Star. Intermonte ha rivisto al rialzo
a 12 euro
il target price
(da 11,5), confermando il giudizio "buy"
. Gli ordini dei primi nove mesi 2026 sono pari a 80,7 milioni (72,3 nel primo semestre), in calo del 16% annuo, con un portafoglio di 113 milioni, in lieve flessione. L'obiettivo di ricavi 2026, tra 115 e 120 milioni, è confermato, con il management fiducioso di raggiungere la parte alta.
Per Intermonte il 2027 può essere "un importante punto di svolta
": la società "si affaccia a tale orizzonte con una visibilità sui ricavi
decisamente maggiore", mentre gli accordi con Computer Gross ed Easynet "ampliano notevolmente le strategie di accesso al mercato" nel segmento corporate, e la transizione verso ricavi in abbonamento "dovrebbe migliorare qualità e visibilità del fatturato". Sulla redditività
, la riorganizzazione della lawful interception, con un nuovo ceo, dovrebbe portare efficienza.
Le stime 2026 restano invariate
, mentre per il 2027-2028 salgono in media del 5% sui ricavi, dell'8% sull'ebitda rettificato e del 20% sull'ebit rettificato.
Sul piano tecnico
, supporto a 10,13 euro e resistenza a 11,13; non si esclude un nuovo spunto ribassista con target a 9,47.