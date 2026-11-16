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Cy4Gate in forte rialzo: ampia visibilità sui ricavi e analisti spingono il titolo

Finanza
Cy4Gate in forte rialzo: ampia visibilità sui ricavi e analisti spingono il titolo
(Teleborsa) - Seduta effervescente per Cy4Gate, che sale del 9,64% e sulla settimana guadagna il 14,41%, contro il +2,56% del Ftse Italia Star. Intermonte ha rivisto al rialzo a 12 euro il target price (da 11,5), confermando il giudizio "buy". Gli ordini dei primi nove mesi 2026 sono pari a 80,7 milioni (72,3 nel primo semestre), in calo del 16% annuo, con un portafoglio di 113 milioni, in lieve flessione. L'obiettivo di ricavi 2026, tra 115 e 120 milioni, è confermato, con il management fiducioso di raggiungere la parte alta.

Per Intermonte il 2027 può essere "un importante punto di svolta": la società "si affaccia a tale orizzonte con una visibilità sui ricavi decisamente maggiore", mentre gli accordi con Computer Gross ed Easynet "ampliano notevolmente le strategie di accesso al mercato" nel segmento corporate, e la transizione verso ricavi in abbonamento "dovrebbe migliorare qualità e visibilità del fatturato". Sulla redditività, la riorganizzazione della lawful interception, con un nuovo ceo, dovrebbe portare efficienza.

Le stime 2026 restano invariate, mentre per il 2027-2028 salgono in media del 5% sui ricavi, dell'8% sull'ebitda rettificato e del 20% sull'ebit rettificato.

Sul piano tecnico, supporto a 10,13 euro e resistenza a 11,13; non si esclude un nuovo spunto ribassista con target a 9,47.
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