Esprinet, Intermonte lima in target price e conferma il rating

(Teleborsa) - Intermonte
ha abbassato il target price su Esprinet
a 8,20 euro
(dal precedente 8,50 euro) e confermato il rating Buy
.
Alla luce dei conti del terzo trimestre
, gli analisti ritengono che "la decisione di confermare le previsioni per l'intero esercizio riflette principalmente un approccio più prudente in vista del quarto trimestre – periodo stagionalmente cruciale – piuttosto che un deterioramento delle prospettive di mercato; il management appare, al contrario, sempre più fiducioso di poter raggiungere la parte alta del range previsto".
Nonostante l'indebitamento netto sia aumentato a causa dell'accumulo strategico di scorte, il broker prevede un significativo rilascio stagionale di capitale circolante nel quarto trimestre. In questo contesto, considera la "recente debolezza del titolo un interessante punto di ingresso, supportato da un solido slancio, in particolare nella Penisola Iberica".
Intermonte ha quindi alzato le proprie stime di EBITDA ed EBIT per l'esercizio 2026 rispettivamente del 2% e del 5%, sebbene l'aumento degli oneri finanziari e delle imposte comporti una riduzione dell'utile per azione del 9%.
A Piazza Affari il titolo Esprinet
viaggia in ribasso con una flessione del 3,39% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Star
, evidenzia un rallentamento del trend del distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna
rispetto all'indice dei titoli del segmento STAR
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Esprinet
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,777 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,917 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,713.