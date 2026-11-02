Esprinet, TP ICAP Midcap alza ancora il target price nonostante il rally

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 10,2 euro per azione (dai precedenti 9,0 euro) il target price su Esprinet , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 38%.



"A fronte di un incremento del prezzo delle azioni di quasi l'80% a partire da marzo 2026, riteniamo che Esprinet offra ancora un potenziale di rialzo superiore al 30% - si legge nella ricerca - La ripresa del 2026 ha consolidato una base di utili stabilmente più elevata, mentre la crescente domanda di soluzioni Cloud, sicurezza informatica e capacità di calcolo legate all'intelligenza artificiale (AI) sostiene V-Valley. L'avvio a pieno regime delle divisioni Services e Innovexya dovrebbe dare il via a una nuova fase di crescita a partire dal 2027".



TP ICAP Midcap ha rivisto al rialzo le stime di EBITDA rettificato: 82 milioni di euro (+2,5%) nel 2026, 86 milioni di euro (+7,2%) nel 2027 e 92 milioni di euro (+7,5%) nel 2028. Tale evoluzione riflette mercati finali favorevoli, un contributo più significativo da parte di Innovexya e la graduale espansione dei servizi. Un miglioramento nella conversione della liquidità dovrebbe inoltre rafforzare il percorso di riduzione dell'indebitamento del Gruppo.



Il broker indica che il terzo e il quarto trimestre forniranno i primi riscontri a supporto di questo scenario. Un risultato annuale che si collochi nella parte alta della guidance offrirebbe a Esprinet una solida base in vista del 2027, in attesa del contributo a pieno regime dei segmenti Cloud, sicurezza informatica, AI e Services.

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