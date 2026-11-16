Milano 17:35
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Dow Jones 19:28
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Forte interesse per McCormick

Finanza
Forte interesse per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Rialzo marcato per l'azienda che produce spezie e aromi, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in utile dell'1,19% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 46,96 USD, con stop loss posto a quota 143,2, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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