Francoforte: movimento negativo per Porsche

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso tedesco delle auto sportive , che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



L'andamento di Porsche nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 45,29 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 44,05. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 43,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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