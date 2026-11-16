Francoforte: scambi in positivo per CTS Eventim

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che tratta in utile del 2,13% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di CTS Eventim subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 62,67 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 61,57. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 60,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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