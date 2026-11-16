Londra: movimento negativo per Anglo American
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società mineraria, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,67 sterline con tetto rappresentato dall'area 37,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```