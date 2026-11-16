Londra: movimento negativo per Anglo American

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società mineraria , in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,67 sterline con tetto rappresentato dall'area 37,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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