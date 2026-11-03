Milano 12:44
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Nasdaq 2-nov
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Dow Jones 2-nov
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Londra 12:44
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Francoforte 12:44
25.818 -0,63%

Londra: calo per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Anglo American
Pressione sulla società mineraria, che tratta con una perdita del 3,03%.
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