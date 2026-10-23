Milano 11:10
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Dow Jones 22-ott
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Londra 11:10
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Londra: andamento rialzista per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Anglo American
Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria, con una variazione percentuale dell'1,82%.
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