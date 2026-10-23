Milano 13:12
48.173 -0,44%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 13:12
10.670 -0,51%
Francoforte 13:12
25.176 -0,77%

Londra: movimento negativo per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Melrose Industries
Ribasso composto e controllato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.
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