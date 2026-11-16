Madrid: scambi negativi per Solaria
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un calo del 2,63%.
L'andamento di Solaria nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Solaria. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,71 Euro. Primo supporto visto a 15,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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