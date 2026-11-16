New York: Centene sale verso 75,88 USD
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che scambia in rialzo del 4,97%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Centene mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,27%, rispetto a +1,32% dell'indice del basket statunitense).
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Centene suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 75,88 Dollari USA e supporto visto a quota 73,83. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 77,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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