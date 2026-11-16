New York: Centene sale verso 75,88 USD

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , che scambia in rialzo del 4,97%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Centene mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,27%, rispetto a +1,32% dell' indice del basket statunitense ).





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Centene suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 75,88 Dollari USA e supporto visto a quota 73,83. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 77,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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