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New York: netto calo registrato da Centene

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Centene
Ribasso scomposto per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che esibisce una perdita secca del 5,80% sui valori precedenti.
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