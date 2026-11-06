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Male Centene sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
Male Centene sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che soffre con un calo del 5,70%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Centene più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 72,59 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 68,35. L'equilibrata forza rialzista di Centene è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 76,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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