Male Centene sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , che soffre con un calo del 5,70%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Centene più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 72,59 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 68,35. L'equilibrata forza rialzista di Centene è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 76,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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