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New York: MicroStrategy Incorporated scende verso 101,6 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: MicroStrategy Incorporated scende verso 101,6 USD
A picco l'azienda di analisi e business intelligence, che presenta un pessimo -7,16%.
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